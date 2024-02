"Schlag den Besten": Kritik zur Show-Neuauflage bei RTL

RTL hat sich erneut einen Show-Klassiker von ProSieben ins Programm geholt. "Schlag den Besten" läuft nun auf dem Kölner Sender. Doch bei der Neuauflage treten Prominente in den Wettkampf, um sich am Schluss in einem großen Finale zu messen.

Willkommen bei RTL: Ab sofort treten in den vier neuen Folgen der mittlerweile vierten "Schlag den Besten"-Staffel prominente Wettstreiter gegeneinander an – und das nicht mehr bei ProSieben, sondern beim großen Mitbewerber aus Köln. Ursprünglich hatte sich die Show-Idee aus dem Klassiker "Schlag den Raab", damals noch von und mit Stefan Raab, entwickelt. Zuletzt traten bei "Schlag den Besten" jeweils "No Name"-Kandidaten gegeneinander an. In der RTL-Variante messen sich nun elf Prominente in zehn Herausforderungen sportlicher und/oder mentaler Natur.