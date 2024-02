"Kitchen Impossible": Kritik zu den neuen Folgen mit Tim Mälzer

Kochen, was geht: Tim Mälzer und seine Mitstreiter an Herd, Ofen und Grill stellen sich wieder neuen "Kitchen Impossible"-Wettkampfaufgaben. VOX schickt die mittlerweile neunte Staffel ins Rennen.

Vor Ort geht es wie immer darum, die Spezialität eines heimischen Kochs unter widrigen Bedingungen möglichst perfekt nachzukochen. So werden Mälzer und Co. in der Regel die komplette Zutatenliste erst einmal vorenthalten. Ob das Resultat überzeugt oder nicht, darüber entscheiden in der Regel stramm lokalpatriotische Testesser.