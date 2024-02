"Terra Xplore: Was Schuld und Vergeben mit der Psyche machen": Kritik zur neuen Folge mit Dr. Leon Windscheid

Mahatma Gandhi sagte einst: "Der Schwache kann nicht verzeihen. Verzeihen ist eine Eigenschaft des Starken". Was nach einer sehr weisen Einstellung klingt, ist im realen Alltag oft leichter gesagt als getan. Besonders auf die menschliche Psyche kann die Kunst des Vergebens verschiedene Auswirkungen haben, wie Dr. Leon Windscheid in der neuen "Terra Xplore"-Staffel deutlich machen will. Anhand von drei durchaus bewegenden Geschichten zeigt er, "was Schuld und Vergeben mit der Psyche machen".