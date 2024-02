"Giovanni Zarrella präsentiert: 50 Jahre Roland Kaiser": Kritik zur großen ZDF-Jubiläumsshow

ProSieben-Klassiker bei RTL

"Schlag den Besten": Promis im Wettkampf-Modus

RTL hat sich erneut einen Show-Klassiker von ProSieben ins Programm geholt. "Schlag den Besten" läuft nun auf dem Kölner Sender. Doch bei der Neuauflage treten Prominente in den Wettkampf, um sich am Schluss in einem großen Finale zu messen.

