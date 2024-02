Quentin Tarantino: Neuigkeiten zu seinem letzten Film „The Movie Critic“

Quentin Tarantino ist einer der einflussreichsten Regisseure der Gegenwart und hat mit Werken wie „Pulp Fiction“, „Kill Bill“ oder „Django Unchained“ dem modernen Kino seinen Stempel aufgedrückt. Nach fast fünfjähriger Pause seit „Once Upon a Time in Hollywood“ warten Fans sehnsüchtig auf sein nächstes cineastisches Werk. Das liegt wohl auch daran, dass der zweifache Oscarpreisträger erklärt hatte, dass es sich dabei um seinen letzten Film handeln wird. Was ist bekannt und wann ist mit einem Kinostart zu rechnen?

Wie soll Tarantinos neuer Film heißen und worum geht es? Der zehnte und vermutlich letzte Film von Quentin Tarantino trägt den Arbeitstitel „The Movie Critic“. Im Fokus steht der fiktive Filmrezensent Jim Sheldon. Die Figur basiert laut Tarantinos Aussagen auf einem realen, aber weitgehend unbekannten Mann im Alter von gut 30 Jahren. Dieser soll witzige Filmkritiken für ein Männermagazin geschrieben und einen Hang zum Fluchen und Alkohol gehabt haben. Fans wissen aber natürlich, dass Tarantino den Namen Jim Sheldon selbst benutzt hat, um unerkannt Filmkritiken zu verfassen. Ort der Handlung wäre wie bei „Once Upon a Time in Hollywood“ Los Angeles. Allerdings soll „The Movie Critic“ 1977 – und damit einige Jahre später – angesiedelt sein. Filme werden aber definitiv eine wichtige Rolle spielen. So erklärte Regisseur und Drehbuchautor Paul Schrader in einem Interview, dass Tarantino angefragt habe, ob er Teile seiner Filme neu drehen und dabei modifizieren dürfe.

Wer soll mitspielen? Schon recht früh war das Gerücht durchgesickert, dass Quentin Tarantino Brad Pitt eine Rolle in „The Movie Critic“ angeboten habe. Das wäre nach „Inglourious Basterds“ und „Once Upon a Time in Hollywood“ die dritte Zusammenarbeit der beiden Künstler. Wie mehrere Branchendienste übereinstimmend berichten, hat der zuletzt vor allem als Produzent tätige Pitt das Angebot angenommen. Für die Rolle der Hauptfigur kommt der 60-Jährige jedoch altersbedingt nicht infrage – auch wenn er 2022 in „Bullet Train“ nicht nur seine Schauspiel-, sondern auch seine Actionqualitäten eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Die Hauptrolle in „The Movie Critic“ soll vielmehr Paul Walter Hauser spielen. Der hatte zuletzt in der Mini-Serie „In with the Devil“ geglänzt. Dafür konnte der US-Amerikaner 2023 sowohl den Emmy als auch den Golden Globe Award gewinnen. Zuvor war Hauser unter anderem in Spike Lees Komödie „BlacKkKlansman“ und in der Netflix-Serie „Cobra Kai“ zu sehen. Gerüchteweise könnte zudem Leonardo DiCaprio wieder dabei sein, der auch schon zweimal in Filmen von Quentin Tarantino – nämlich in „Django Unchained“ und „Once Upon a Time in Hollywood“ – zu sehen war. Allerdings müsste der Hollywoodstar, der zuletzt im von Kritikern gefeierten Drama „Killers of the Flower Moon“ überzeugte, dafür erst einmal Platz in seinem prall gefüllten Terminkalender finden. Kolportiert werden zudem Auftritte von Samuel L. Jackson sowie von dem an frontotemporaler Demenz erkrankten Bruce Willis. Beide waren bereits in dem Film dabei, mit dem Tarantino der endgültige Durchbruch gelang: „Pulp Fiction“.