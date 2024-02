Dagi Bee drohte "Burnout" durch Social-Media: "Ich bin ein bisschen durchgedreht im Kopf"

Es wurde ihr einfach viel zu viel und wuchs ihr über den Kopf: Das Leben von Influencerin Dagi Bee ist stark von den sozialen Medien geprägt. Die junge Mutter musste sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen, um gesundheitliche Folgen zu vermeiden. Nun sprach Dagi Bee über ihre Erfahrungen.



Seit nunmehr zwölf Jahren unterhält Dagi Bee (29) ihre Follower auf verschiedenen Social-Media-Kanälen fast täglich mit neuem Content aus ihrem Alltag. Jetzt brauchte eine der bekanntesten YouTuberinnen Deutschlands eine Pause. Für knapp drei Wochen wurde es still um die Influencerin und ihren YouTube-Kanal, der mittlerweile fast vier Millionen Abonnenten zählt. Auch 6,8 Millionen Instagram-Nutzer warteten vergeblich auf neue Beiträge. "Ich bin ein bisschen durchgedreht im Kopf" – mit diesen Worten meldete sich die Mutter eines zweijährigen Sohnes nun am Montag in ihrer Instagram-Story zurück.

Influencerin wollte "einfach nur weg sein" Warum sie sich für eine Weile aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat? Dagi Bee habe keine Kraft mehr gehabt, Content zu produzieren, wie sie erzählt. "Mir wurde das alles einfach zu viel. Zu viel Trash, zu viel Gossip, zu viel Meinungen, zu viel 'mach doch mal', zu viel 'du musst', zu viel Alles".

Die Influencerin wollte "einfach nur weg sein", in der Hoffnung, "einfach mal wieder richtig durchatmen" zu können. Ihr Wunsch: "Sich um nichts außer seine Liebsten kümmern. Keine Verpflichtungen haben, über nichts nachdenken und einfach nur Dagi sein." Vor allem ihre Familie und ihre Gedanken haben in dieser Zeit an erster Stelle gestanden.

Social-Media-Aktivitäten sollen bis auf Weiteres reduziert werden Mittlerweile gehe es ihr zwar wieder besser, aber eben noch nicht richtig gut. Dass der Druck, ständig etwas Neues posten zu müssen, Teil der Schattenseiten von Social Media ist, sei ihr zwar klar. Die erfahrene Influencerin müsse aber trotzdem noch immer lernen, damit umzugehen. "Ist das der Beginn von Burnout? Bin ich einfach nur gerade in einem Motivationsloch? Eine kleine Winterdepression? Ich weiß es nicht", reflektierte Dagmar Kazakov, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, auf Instagram. "Was ich weiß ist, dass ich auf Stopp drücken muss, um mich selbst wieder ein wenig greifen zu können", erklärte sie ihren Fans.

Nichtsdestotrotz habe sich die 29-Jährige deswegen noch nicht in Behandlung gegeben, sondern auf die Hilfe ihrer Familie und ihrer Freunde vertraut. Außerdem machte sie Urlaub mit Ehemann Eugen Kazakov und Sohn Nelio – und das, ohne davon Fotos zu posten. In diesem Zusammenhang kündigte sie an, ihre Social-Media-Aktivitäten bis auf Weiteres etwas zu reduzieren. "Ich werde auf jeden Fall weitermachen", verspricht sie ihrer Followerschaft und bittet um "Nachsicht, wenn mal ein paar Tage nichts kommt".