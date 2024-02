Neu bei Netflix „My name is Loh Kiwan“: Darum geht es in dem romantischen Drama aus Korea

Ab 1. März 2024 ist der Film „My name is Loh Kiwan“ mit Song Joong-ki als Loh Kiwan und Choi Sung-Eun als Mari in den Hauptrollen auf Netflix zu sehen. Er ist Drama und Romanze zugleich – ein Mann, der alles dafür tut, um zu leben, und eine Frau, die alle Hoffnung verloren hat und lieber sterben würde, entwickeln Gefühle füreinander.

Der koreanische Schauspieler und Moderator Song Joong-ki, der in der Rolle des Loh Kiwan zu sehen ist, erlangte unter anderem durch das historische Drama „Sungkyunkwan Scandal“(2010) und die Variety- und Reality-Show „Running Man“ (Episode 1-41, 2010) Berühmtheit. Im Jahr 2016 erhielt er die Hauptrolle in dem beliebten Drama „Descendants of the Sun“, wodurch der Koreaner zu einem Top „Hallyu“ Star wurde.

Der Begriff bezeichnet die koreanische Welle und die Popularität der koreanischen Unterhaltungskultur in Asien und in der gesamten Welt. Choi Sung-Eun ist in der Rolle der Mari zu sehen. Die südkoreanische Schauspielerin und Sängerin ist unter anderem bekannt für ihre Rollen in dem JTBC Drama „Beyond Evil“ (2021) und in der Netflix-Serie „The Sound of Magic“ (2021). Ab März 2024 ist sie dann in „My name is Loh Kiwan“ zusammen mit Song Joong-ki auf Netflix zu sehen.