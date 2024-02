"Felix Neureuther – Spiel mit den Alpen": Kritik zur Doku über Wintersport und Naturschutz

Die Ausbeutung der Alpenregion schreitet voran. Ex-Skirennfahrer Felix Neureuther warnt vor geplanten Groß-Events, ohne auf die Nachhaltigkeit zu achten. Zwei Jahre, bevor in Mailand und Cortina d'Ampezzo die Olympischen Winterspiele 2026 ausgetragen werden, stellt sich die Frage: wird am Ende doch wieder der Olympia-Medaillenrausch rücksichtslos auf dem Rücken von Umwelt und Anwohnern ausgetragen?

Felix Neureuther – Spiel mit den Alpen Dokumentation • 26.02.2024 • 20:15 Uhr



Zurück an den Orten großer Triumphe: Ausnahmeathlet Felix Neureuther nahm 2006 selbst an den Winterspielen in Turin teil und zeigt sich schockiert, wie die damals neu gebauten Sportanlagen in schönster Bergwelt jetzt bereits verkommen. Mit der im ARD-Programm zur besten Sendezeit ausgestrahlten Doku "Felix Neureuther – Spiel mit den Alpen" möchte der einstige Slalom-Star eindringlich vor Raubbau an der Natur warnen. Neureuther fordert, dass endlich nachhaltig geplant wird und dass die Anwohnerinnen und Anwohner der Olympia-Regionen besser integriert und mit ihren Sorgen gehört werden.

Wird man der Verantwortung noch gerecht? Was er im Piemont vorfindet, schockiert Felix Neureuther schwer. "Wenn man die alte Bobanlage in Cesana anschaut oder die Skisprungschanzen in Pragelato – das ist wirklich unglaublich. Alles verrottet vor sich hin, es wachsen Bäume aus dem Schanzentisch", klagt er. "Seit Jahren werden diese Sportstätten nicht mehr benutzt. Das darf sich einfach nicht wiederholen!"

Sein Appell kommt vermutlich gerade noch zur rechten Zeit – in einer Phase, in der sich auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das erwartungsgemäß wieder mit großem Aufwand von dem Bergsport-Großereignis im Herzen Europas berichten wird, seiner besonderen Verantwortung bewusst werden muss. Noch zwei Jahre bleiben, bis 2026 in Mailand und in Cortina d'Ampezzo in den Dolomiten die Olympischen Spiele 2026 eröffnet werden.

Olympischen Spiele in die Alpen? Ja, aber vernünftig Aktuell treffen die Verantwortlichen, darunter viele Lokalpolitiker, die sich unter dem Druck von Sportfunktionären und Tourismusexperten stehend sehen, die letzten richtungsweisenden Entscheidungen. In der Doku wirft der Olympia-Experte die Frage auf, wie sorgsam und zukunftsorientiert die Vorbereitungen für das Millionen-Euro- und Millionen-Zuschauer-Event tatsächlich ausfallen. Wird am Ende doch wieder der Olympia-Medaillenrausch rücksichtslos auf dem Rücken von Umwelt und Anwohnern ausgetragen?

Felix Neureuther möchte sich aber richtig verstanden wissen: Die Rückkehr der Olympischen Spiele in die Alpen begrüßt er durchaus. Ihm ist aber wichtig, einen rücksichtsvollen Umgang mit der Natur auch tatsächlich einzuhalten und nicht nur per Lippenbekenntnis einzufordern. So macht er sich ein Bild von den künftigen Spielstätten.

Mit wachsamen Augen verfolgt Neureuther über mehrere Monate hinweg auf diversen Reisen ins Piemont, aber auch in die Dolomitenregion unter anderem den Abriss der alten Bobbahn in Cortina d'Ampezzo oder die Baustelle in Antholz, wo ein neues Biathlonzentrum entstehen soll. Vor der Kamera spricht er mit vielen kritischen Anwohnern, aber auch mit Entscheidungsträgern wie unter anderem dem Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher.

Felix Neureuther – Spiel mit den Alpen – Mo. 26.02. – ARD: 20.15 Uhr