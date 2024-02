"Die Bachelors": Damen sind verwirrt - Sebastian bittet Dennis' Favoritin zum Vier-Augen-Gespräch

Neue Einzeldates und mehr Küsse sorgen unter den Single-Ladys für Anspannung. Als Sebastian in der Nacht der Rosen dann auch noch mit Dennis‘ Favoriten unter vier Augen sprechen will, ist die Verwirrung unter den Kandidatinnen groß...

Beim Kuss mit Eva spürt Sebastian Schmetterlinge im Bauch

Als es schließlich zum Kuss zwischen den beiden kommt, scheinen die beiden von ihren Gefühlen überwältigt. „Da sind auf jeden Fall kleine Schmetterlinge im Bauch“, gesteht Sebastian. Auch Eva ist hin und weg von ihrem Date. „Eva wurde definitiv unterschätzt“, resümiert Jessi in der Villa, als die überglücklich von ihrem Kuss mit Sebastian erzählt. Am nächsten Tag steht ein Gruppendate an, auf das alle auser Lisa gehen dürfen. Die ist zurecht sauer: „Wozu bin ich so früh aufgestanden?“