Ex von Boris Becker über Ehe: Nicht die besten Jahre

Die Ex-Frau des ehemaligen Tennisprofisverrät im Podcast von Barbara Schöneberger unter anderem, warum sie "nicht so toll im Flirten" ist und woran es in der Ehe mit Boris gemangelt hat.

Barbara Becker hat Probleme in Liebesthemen: "Ich bin nicht so toll im Flirten", gesteht die 57-Jährige in der neuen Folge des Podcasts "Mit den Waffeln einer Frau" von Barbara Schönebeger: "Ich hab mich immer als Mädchen gesehen, das auf Bäume geklettert ist." Die gebürtige Heidelbergerin fährt fort: "Vielleicht war das auch die Zeit, in der ich groß geworden bin, wo man eben anders aussehen sollte und wo ich einfach übersehen worden bin. Ich war immer verliebt in irgendjemanden, aber die haben sich irgendwie nie für mich interessiert."