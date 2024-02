"Let's Dance – Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow": Kritik zum Auftakt der 17. Staffel

Das Tanzparkett ist gebohnert und die Promis sind heiß: Let's Dance startet mit der 17. Staffel. Doch bevor es so richtig losgeht, gibt es erstmal das Kennenlernen. Das Teilnehmerfeld verspricht spannende Tanzabende. Unter anderem zeigen Star-Model Eva Padberg und Fitness-Influencerin Sophia Thiel, was sie tänzerisch drauf haben.

Mit von der Partie sind diesmal unter anderem Model und Sängerin Eva Padberg, die Sport-Bloggerin und Influencerin Sophia Thiel sowie die Sportjournalistin und NFL-Moderatorin Jana Wosnitza . Aus dem Comedy-Fach kommt Maria Clara Groppler. Auch die Schauspielerin und Singer-Songwriterin Lina Larissa Strahl sowie Sängerin Lulu treten an.

Bei den Männern ist mit Detlef D. Soost ein Profi der Bewegungskunst mit von der Partie. Der in den Trennungsstreit zwischen Amira und Oliver Pocher geratene Motivatioinstrainer Biyon Kattilathu dürfte erneut Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Mit 22 Jahren ist Gabriel Kelly der jüngste Teilnehmer. Ebenfalls aus dem Unterhaltungsfach kommt der Sänger und Schauspieler Mark Keller. Food-YouTuber Stefano Zarrella hat mit ZDF-Moderator Giovanni einen sehr bekannten Bruder, beide sehen sich zudem sehr ähnlich. Und Unternehmer Tillman Schulz kennt man als Investor der VOX-Reihe "Die Höhle der Löwen".

Bei den Profi-Tanzpartnern gibt es diesmal für eingefleischte Fans eine Enttäuschung: Christian Polanc wird diesmal leider nicht mit übers Parkett wirbeln. "Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, bin ich nicht bei 'Let's Dance' dabei! Und nein, ich bin nicht in froher Erwartung!", schreibt er bei Instagram. Polanc spielt damit auf seine schwangeren Kolleginnen an. Auch Isabel Edvardsson, Renata Lusin und Christina Luft fehlen dieses Jahr in der Profi-Riege – weil sie Babys erwarten.