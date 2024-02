Diese Szene in "Poor Things" war für Emma Stone am härtesten

Für ihre Rolle in "Poor Things" könnte Emma Stone erneut einen Oscar gewinnen. Was die Dreharbeiten ihr abverlangten, verriet die 35-Jährige nun in einem Interview.

Es wäre der zweite Oscar für Emma Stone: Für "Poor Things" ist die 35-Jährige als beste Hauptdarstellerin abermals nominiert. Bei der Celebration of the Nominees for Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures in Los Angeles sprach Stone nun über die besonderen Herausforderungen, die die Rolle mit sich brachte. Die explizite Sexualität der von ihr dargestellten Bella Baxter sei demnach kein großes Problem gewesen: "In gewisser Weise war das der einfachste Teil, denn das war choreografiert." Die Szenen seien mithilfe eines Intimitätskoordinators und an einem geschlossenen Set entstanden, erklärte sie: "Das ging schnell. Wir wussten genau, was wir taten".