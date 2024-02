"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger macht Pause: Vertretung steht fest

Seit 2002 ist Marisa Burger Stammhauptdarstellerin der "Rosenheim-Cops". Als Polizeisekretärin Miriam Stockl spielte sie sich in die Herzen des Publikums und ist aus der Serie nicht mehr wegzudenken. Da sich die 50-Jährige, wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, eine Auszeit nimmt, wird ihre Rolle bis zum Ende der Staffel nicht mehr zu sehen sein. Ihren letzten Auftritt hatte sie bereits am 20. Februar. In der Zwischenzeit übernimmt Younes Tissinte die Vertretung der Schauspielerin.

Auch in den Folgen "Eine geniale Idee" (5. März) und "Ach, wie schön ist Kalifornien" (12. März) ist er als Burgers Urlaubsvertretung zu sehen. Die letzte Episode der aktuellen Staffel läuft am 19. März. Jedoch wird die Schauspielerin auch in diesen Folgen nicht zurückkehren und erst in der neuen Staffel im Herbst 2024 wieder zu den "Rosenheim Cops" stoßen. Dann können sich Freunde der Krimiserie wieder auf die flotten Sprüche der beliebten Polizeisekretärin freuen.