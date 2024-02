"The Floor": Kritik zur neuen Quizshow-Reihe mit Matthias Opdenhövel

In der neuen Quizshow-Reihe bei ProSieben fällt das Spielbrett etwas größer aus. Der Studioboden wird zur leuchtenden Spielfläche. Kandidaten versuchen Quizfragen zu beantworten, um an den Sieg von 100.000 Euro zu kommen. Gastgeber des Abends ist Matthias Opdenhövell.

Es ist die neue Show, die von fern an kultige Abende erinnert, an denen man sich mit Familie und Freunden lange über ein Spielbrett beugte. Die neue SAT.1-Sendung "The Floor" ist dagegen die Action-Variante des Würfel- und Spielmännchen-Taktierens. Der Clou dabei: Die zunächst 100 Kandidaten, von denen beim Kampf um einen 100.000-Euro-Siegpreis enorm viel Alltagswissen, aber auch ein hohes Maß an strategischem Denken erwartet wird, fungieren selbst als Spielfiguren. Der titelgebende Studioboden verwandelt sich dabei in ein gigantisches Spielbrett, auf dem Quizshow-Fragen aufleuchten und auf dem man gewonnenes Terrain abgrenzen und vergrößern muss. Eine raffinierte LED-Technik macht's möglich!

Schnelligkeit, Taktik und Richtigkeit Tatsächlich geht es im Wettkampf darum, geschickte Auswahlentscheidungen zu treffen, schnell und vor allem richtig auf Wissensfragen zu antworten und hartnäckig eine möglichst zielführende Sieg-Taktik zu verfolgen. Jedes der durch zahllose winzige LED-Leuchten individuell veränderbare Feld steht dabei für ein Wissensgebiet, auf dem man sich jeweils gegen die Neben-Frau oder den Neben-Mann behaupten muss.

Wer das Frage-Duell gewinnt, übernimmt alle gegnerischen Felder. Die Unterlegenen müssen das Brett verlassen. Und am Ende besteht die Chance, richtig dick abzukassieren! Angelegt ist die Show, die SAT.1 ab sofort donnerstags um 20.15 Uhr zeigt, auf sechs Folgen – inklusiver einer Final-Sendung, bei der dann am Schluss nur eine Kandidatin oder ein Kandidat siegreich auf dem Platz steht.

Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht... Moderator Matthias Opdenhövel führt durch die Show, die TV-Nostalgiker von ganz weit her auch an jeweils farbig aufleuchtenden Bodenfelder aus der ZDF-Kindersendung "1, 2 oder 3" erinnern könnte. Damals musst man – ebenfalls im Kampf gegen die ablaufende Uhr – mit den Füßen eine Entscheidung für ein Antwortfeld treffen, bevor Moderator Michael Schanze die Abstimmung mit dem markanten "Plopp"-Geräusch beendete. Und dann wirkt das Szenario natürlich – zumindest für treue Harry-Potter-Fans – auch ein wenig wie die "Zauberschach"-Sequenz aus dem Band "Stein der Weisen", in der Ron Weasley als jugendliche Spielfigur auftritt und die Partie gewinnt!

Perfekt zum Mitmachen Bei "The Floor" geht es um Fragen, wie jene, in der am schnellsten Fußballwappen erkannt oder eine Band über einen angespielten Song identifiziert werden müssen. "Es heißt im Sport ja gerne, die Wahrheit liegt auf'm Platz. Bei uns liegt die Wahrheit aber auf dem 'Floor'", sagt Matthias Opdenhövel. "Das Themenspektrum ist riesig, der Zeitdruck verzeiht kaum Fehler. Das macht 'The Floor' so spannend und abwechslungsreich. Und das Beste: Alle vor dem TV können perfekt mitquizzen."

Und auch Senderchef Marc Rasmus freut sich über die Belebung im Show-Angebot bei SAT.1. "'The Floor' ist eine schnelle und verdammt spannende Quizshow, bei der die Teilnehmer auf der einen Seite ein sehr breites Allgemein- und Spezialwissen mitbringen, aber auch sehr strategisch agieren müssen, um weit zu kommen", sagt er. "Dafür haben wir mit Matthias Opdenhövel den perfekten Moderator: nah am Spielfeld, wettkampferfahren und ein Experte in der strategischen Analyse.

