"Genial daneben": Hugo Egon Balder und Hella von Sinnen startet in die zweite Staffel

Verbale Schlagabtausche und kniffeliges Rätselraten - "Genial daneben" kehrt mit der zweiten Staffel bei RTLZWEI zurück. In der ersten Folge wird unter anderem Oliver Pocher an der Seite von Hella von Sinnen versuchen, Antworten auf die Fragen von Hugo Egon Balder zu finden.

Doofe Antworten gibt es in dieser Show nicht – denn je weiter und kreativer die prominenten Ratefüchse daneben liegen, desto unterhaltsamer. Das ist seit jeher das Konzept der von Hugo Egon Balder mitentwickelten und moderierten Panel-Comedy-Show "Genial daneben". Zwischen 2003 und 2011 sowie in einer Neuauflage von 2017 bis 2021 war SAT.1 der Heimatsender der Impro-Quizshow, dann war Schluss.

Im letzten Mai dann holte RTLZWEI sie samt Moderator Balder für sechs Folgen zurück auf den Bildschirm. Ein erfolgreiches Comeback mit so guten Einschaltquoten, dass die Show nun am 29. Februar in eine zweite Staffel mit gleich zwölf einstündigen Ausgaben startet.

In der Auftaktfolge werden das Ilka Bessin, "Supernase" Mike Krüger sowie "Liebeskasper" Oliver Pocher sein. In den weiteren Ausgaben geben unter anderen Thomas Hermanns, Ingo Appelt, Torsten Sträter, Lisa Feller, Guido Cantz und Michael Kessler ihr Bestes, die eingesendeten Fragen möglichst originell zu beantworten. Finden sie nicht die korrekte Antwort, darf sich der Fragensteller über 500 Euro freuen.

Im Anschluss an "Genial daneben" am Donnerstagabend wechselt Oliver Pocher die Showbühne, um ab 21.15 Uhr seine neue Show "Ein Haus voller Geld – Such dich reich!" zu präsentieren. Hier können vier Familien im eigenen Heim bis zu 100.000 Euro finden, die ein Team von RTLZWEI an teils ziemlich ungewöhnlichen Stellen versteckt hat.