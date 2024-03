"Let's Dance" 2024: Diese Promis sind die Favoriten

Mit nur 23 Jahren gehört die Influencerin, die sich auch "Affe auf Bike" nennt, zu den jüngsten Teilnehmern der diesjährigen Staffel. Trotzdem hat sie schon einiges erlebt: Seit vier Jahren reist die junge Frau mit ihrem Motorrad um die Welt, mittlerweile war sie auf fast jedem Kontinent unterwegs. Bei Hitze und Kälte, Regen und Schnee hat Ann-Kathrin ihre Anpassungsfähigkeit immer wieder eindrucksvoll bewiesen und sich Fähigkeiten in unterschiedlichen Bereichen angeeignet. Egal ob Klettern, Sandsurfen oder Outdoor-Survival – die sportliche Weltreisende schreckt vor nichts zurück. Diese Fitness und Flexibilität könnte sich bei "Let's Dance" durchaus bemerkbar machen. In einem Instagram-Post hat die 23-Jährige außerdem betont, dass sie "richtig, richtig viel Ehrgeiz" zur Show mitbringt. All das macht Ann-Kathrin Bendixen für uns zu einer Favoritin der diesjährigen Staffel.

Schauspieler Mark Keller

Unser letzter Favorit auf den Titel ist ausgerechnet der älteste Kandidat der Staffel: Mark Keller ist 58 Jahre alt und den meisten TV-Zuschauern entweder als Dr. Alexander Kahnweiler aus der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" oder als Kommissar André Fux in der Actionserie "Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei" bekannt. Doch Mark Keller ist nicht nur ein begnadeter Schauspieler. Nach einer Ausbildung zum Kfz-Mechaniker absolvierte er seine Wehrpflicht und wurde zum Leadsänger der Big Band der Bundeswehr. Von da an machte er immer wieder Musik und trat 2014 in Helene Fischers Weihnachtsshow auf, wo er ein Duett mit der bekannten Schlagersängerin performte und die Zuschauer begeisterte. Außerdem belegte er 2022 bei "The Masked Singer" den zweiten Platz. Mark Keller hat sowohl seine Fähigkeiten vor der Kamera als auch ein musikalisches Talent und Taktgefühl unzählige Male bewiesen. Obwohl sein Alter sich als Hindernis herausstellen könnte, glauben wir an die Fähigkeiten des Familienvaters. Seine Erfahrung und Routine im musikalischen Bereich, gepaart mit seiner Arbeit als Darsteller, die den 58-Jährigen bis heute fit hält, machen ihn in unseren Augen zu einem der vielversprechendsten Kandidaten.