"GZSZ": Pauline Afaja kehrt als Flo Kästner zu GZSZ zurück

Durch ihre Teilnahme an GNTM wurde Pauline Afaja bekannt. Nun übernimmt die junge Frau erneut die Rolle der Flora Kästner in GZSZ.

Die RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekommt Zuwachs: Schauspielerin Pauline Afaja wird zukünftig als Flora "Flo" Kästner den GZSZ-Kiez unsicher machen. Bereits vor wenigen Monaten war sie als die Chefin einer Sicherheitsfirma in der Serie zu sehen, die eine Affäre mit Jonas (Felix van Deventer) begann – nun kehrt ihre Rolle zurück. Und eingefleischten Fans der ProSieben-Castingshow "Germany's Next Topmodel" dürfte Afaja bekannt vorkommen.

"Mit 19 bin ich in die 5. Staffel GNTM geraten – durch eine Wild-Card in der 'Wetten, dass...?'-Show", erklärte die Schauspielerin in einem RTL-Interview, "es war ein ziemlich spontaner Aufruf, und wir wohnten in der Nähe – eine verrückte Zeit!" Im Januar 2010 machte ZDF-Moderator Thomas Gottschalk aus der Saalwette ein Casting und Heidi Klum sowie der damalige GNTM-Juror Qualid Ladraa wählten 35 Mädchen aus Friedrichshafen zum Catwalk-Training aus, Afaja schaffte es in die Sendung und belegte den sechsten Platz.