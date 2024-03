Horst Lichter als Bodybuilder: ZDF begeistert mit Jugendfoto

"Hatte Horst Lichter wirklich so ein Body? Ehrlich kaum zu glauben", staunte eine Kommentatorin. "Horst Lichter als 'Arnie'", schwärmte eine weitere. Doch viele Fans zeigten sich auch skeptisch. "Horst ist doch gefotoshopt", ist unter anderem in der Kommentarspalte zu lesen.

Jedoch wurde der heute 62-Jährige diesbezüglich verteidigt. "Er erzählte in einer Sendung, dass er damals krankhaft viel trainiert hat", kommentierte eine Frau, "Lichter hat damals laut eigenen Angaben siebenmal die Woche trainiert und sei auch nach seiner Arbeit im Schichtdienst noch an die Geräte gegangen."

Horst Lichter: "Ich habe sehr jung, sehr böse trainiert"

Tatsächlich: In einer BR-Sendung sprach Lichter über seine Zeit als Bodybuilder, die "tatsächlich wahr" sei. Seine Frau meint sogar, dass man heute noch "ein bisschen" was von damals sehe. Auch in der Promi-Ausgabe von "Wer wird Millionär?" (2020) wurde er auf seine sportliche Vergangenheit angesprochen. "Ich habe sehr jung, sehr böse trainiert", erklärte er in der RTL-Quizshow.