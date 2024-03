"Echo": Kritik zum ARD-Krimi mit Valery Tschepanowa

Einen mystisches Krimi-Drama gibt es mit dem Film "Echo". Ermittlerin Saskia Harder (Valery Tschepanowa) kommt aus der Großstadt in die Provinz. Dort wird es rätselhaft. Eine Moorleiche taucht auf und bald auch noch eine alte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Kann sie gemeinsam mit dem ungeschickten Dorfpolizisten aufdecken, was dahinter steckt?

Echo Kriminalfilm • 03.03.2024 • 23:05 Uhr

Die griechische Mythologie Das Echo ist allgemein bekannt. In Bergen und Höhlen und Kathedralen begegnet es einem, aber auch als ehemaliger Musikpreis, als Smart-Home-Gerät – oder im legendären Scherz eines berühmten ostfriesischen Komikers ("Hallo Echo" – "Hallo, Otto"). Allein: Woher der Name des akustischen Phänomens rührt, wissen wohl die wenigsten. Wie so oft basiert es auf einer Figur aus der griechischen Mythologie, klärt uns das ebenfalls "Echo" benannte Mystery-Krimi-Drama auf, das im Ersten nun im Rahmen der Reihe "ARD Debüt" erstausgestrahlt wird.

"Eine Göttin hat sie dazu verdammt, nur noch das wiederholen zu können, was ein anderer zu ihr sagt", heißt es im Film von Regisseurin Mareike Wegener, der bei der Berlinale 2022 Premiere feierte. In dem Krimi verschlägt es eine Kommissarin aus der Großstadt in die Provinz, wo (nicht nur) eine Moorleiche für Aufsehen sorgt.

Was hat denn das zu bedeuten? Nach einem traumatischen Einsatz als Polizeiausbilderin in Afghanistan wird Ermittlerin Saskia Harder (Valery Tschepanowa) ins verschlafene Friedland geschickt. Doch so ruhig, wie es scheint, ist es dort nicht: Zwischen eigenartigen Ruinen und in nebliger Stimmung spuckt das Moor eine alte Leiche aus. Wer ist der oder die Tote? Wie kam die Person ums Leben? Und wer steckt dahinter?

Bei der Suche nach Antworten tappt Harder im Dunkeln – auch wenn (oder weil) sie vom etwas ungeschickten Dorfpolizisten (Andreas Döhler) und der zwielichtigen Moormeisterin (Ursula Werner) unterstützt wird. Als dann auch noch im Wassergraben des örtlichen Herrenhauses von Lorenz von Hüning (Felix Römer) eine scharfe alte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt wird, rätselt die Kommissarin umso mehr: "Was kommt denn da alles hoch – und warum alles mit einmal? Was hat denn das zu bedeuten?"

Echo – So. 03.03. – ARD: 23.05 Uhr