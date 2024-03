"Manifest": Kritik zur packenden Mystery-Serie bei Kabel Eins

Fans von gruseligen Mystery-Geschichten sollten sich die Serie "Manifest" nicht entgehen lassen. Ein verschwunden geglaubtes Flugzeugs mitsamt Besatzung und Passagieren taucht plötzlich wieder auf und es geschehen seltsame Dinge.

Streaming-Hit "Manifest" Zunächst sah es nicht so aus, als könne die Mystery-Serie "Manifest" zu einem weltweiten Erfolg werden. 2021 wurde bekannt, dass die NBC-Serie nach drei Staffeln eingestellt wird. Aber dann kam Netflix. Nachdem die Produktion in den USA ins Netflix-Portfolio genommen wurde, erreichte sie direkt einen Spitzenplatz in den Zuschauercharts – was Netflix dazu veranlasste, eine weitere Staffel zu produzieren. Seither wird "Manifest" in aller Welt gestreamt. Nun nimmt Kabel Eins die Serie als Free-TV-Premiere ins Programm.

Darum geht es in "Manifest" Weil ihr eigentlicher Flug überbucht ist, nehmen Michaela (Melissa Roxburgh), ihr Bruder Ben ("Once Upon a Time"-Star Josh Dallas) und sein krebskranker Sohn Cal (Jack Messina) einen anderen Flug. Nach schweren Turbulenzen landet die Maschine schließlich in New York. Doch bei der Landung erwartet sie eine Überraschung: Seit ihrem Abflug sind fünfeinhalb Jahre vergangen. Aufgrund des spurlosen, langanhaltenden Verschwindens des Flugzeugs wurden alle Passagiere und Crewmitglieder für tot erklärt. Gruselig – und fortan darf gerätselt werden, was bei dem Flug passiert sein mag.

Regierung und Ermittler stehen genauso vor einem Rätsel wie die Überlebenden und deren Angehörige. Ben, Michaela und die anderen Passagiere sind schockiert. Doch damit geht der ganze Wahnsinn erst los. Während sie versuchen Antworten zu finden und so gut es geht, ihrem "normalen" Leben nachzugehen, häufigen sich mysteriöse Ereignisse rund um die Menschen, die auf der Passagierliste standen.

Starker Hauptcast und packende Grundspannung Nach und nach geschieht höchst seltsames: Da hören die Zurückgekehrten plötzlich Stimmen und erleben Visionen, welche auf Ereignisse aus der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft hinweisen. Sind gar höhere Mächte – oder Aliens! – im Spiel? "Manifest" hütet sich davor, vorschnelle Antworten zu geben. Der Zuschauer tappt ebenso im Dunkeln wie die Protagonisten, die in ihrem Alltag natürlich auch allerlei handfeste Probleme zu lösen haben, was das Geschehen mithin weit in soapartige Untiefen driften lässt. Aber der starke Hauptcast und die stetig über allem liegende Grundspannung dürfte Genre-Fans zufriedenstellen.

Kabel Eins startet mit der ersten Staffel und zeigt wöchentlich vier Folgen am Stück. Der erste Teil der finalen Staffel wurde am 4. November 2022 bei Netflix veröffentlicht, der zweite Block folgte am 2. Juni 2023. Mitte 2022 verweilte die Serie mehrere Wochen in den Netflix-Charts und stieß teilweise die Erfolgsserie "Stranger Things" von Platz eins. Was viele nicht wissen: Hauptdarstellerin Melissa Roxburgh und J.R. Ramirez, der in "Manifest" den Ex-Partner ihrer Rolle spielt, sind seit den Dreharbeiten ein Paar.

Manifest – Sa. 02.03. – kabel eins: 20.15 Uhr