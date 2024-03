"Helen Dorn – Todesmut": Krititk zum neuen Krimi mit Anna Loos

Darum geht es

In Athen wird der Investigativ-Journalist David Prescott (Alexander Wipprecht) ermordet. Vor seinem Tod arbeitete er an einer Geschichte über den Einfluss russischer Fake News in Europa. Einzige Zeuginnen der Tat sind Lydia Orlova (Helena von Have) und ihre Mutter Svetlana (Erika Maroszan), die zum Tatzeitpunkt mit dem Opfer per Video telefonierten. Allem Anschein nach befinden sich die Frauen in Hamburg. Deshalb bittet der griechische Ermittler Vasilis Georgiou (David A. Hamade) beim LKA um Amtshilfe.