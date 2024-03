"Stranger Things"-Star Finn Wolfhard über den Dreh zum Netflix-Hit: "Ich wusste nicht, was ich tat"

Vor acht Jahren startete die Serie "Stranger Things" auf Netflix – und avancierte umgehend zum Publikumsliebling. Auch die Darsteller wurden über Nacht zu Stars. Einige waren zum Anfang der Serie noch Kinder, etwa Finn Wolfhard. Der Schauspieler war damals erst zwölf Jahre alt. Nun stehen die Dreharbeiten für die letzte Staffel an. Ein Grund für den Mike Wheeler-Darsteller, auf seine Anfänge in "Stranger Things" zurückzublicken.

Finn Wolfhard blickt auf "Stranger Things"-Tage zurück

Der 21-Jährige war zu Gast im YouTube-Format "Hot Ones" und sprach unter anderem über den Netflix-Hit. Dabei verriet er, dass er sich die frühen Szenen der Serie nicht so oft anschaue, aber wenn er es tue, werde ihm etwas klar: "Ich wusste damals nicht, was ich tat, und in vielerlei Hinsicht glaube ich, dass mir das wirklich geholfen hat, und jetzt, wenn man älter wird, wird man so viel selbstbesessener."