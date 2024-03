"37°: Burnout auf dem Bauernhof": Kritik zur neuen ZDF-Reportage

Nicht nur durch die aktuellen Proteste rücken die Landwirte in den Fokus. Auch die neue Ausgabe der "37°"-Reportage-Reihe widmet sich den Bauern Deutschlands. Dabei zeigt sich, dass viele Landwirte an Depression leiden. Der Film begleitet zwei von ihnen.

"Es ist eine Spirale, die sich nach unten dreht"

"Viele Menschen stehlen sich aus dem Leben, weil sie denken, sie passen nicht mehr hierher", sagt Christoph, der über lange Jahre zusammen mit seinem Vater einen Bauernhof mit 70 Rindern betrieben hat. Nach dem Tod des Vaters begann die Depression, kam der Gedanke an Suizid. Aber "für mich ist das noch ein harter Punkt, weil ich dann meine Familie im Stich gelassen hätte und meinen Schmerz einfach weitergegeben hätte an meinen damals dreijährigen Sohn und meine Frau", sagt er heute. Er hat die Rinder verkauft und baut jetzt Gemüse an, zusammen mit zwei anderen Bauern, was ihm nicht zuletzt ein wenig Freizeit verschafft. Und er hat per Krisen-Hotline um Hilfe für seine Krankheit ersucht.