Liz Hurley lässt im Erotikthriller von ihrem Sohn alle Hüllen fallen

Wie die Mutter, so der Sohn: Liz Hurley ist eine bekannte Schauspielerin in Hollywood und stand unter anderem mit Brendan Fraser für die Fantasy-Komödie "Teuflisch" vor der Kamera. Nun tritt auch Sohn Damian in die Fußstapfen der 58-Jährigen. Er führt beim Erotikthriller "Strictly Confidential" Regie und schrieb auch das Drehbuch. Eine der Hauptrollen besetzte er mit seiner berühmten Mutter – mit einer pikanten Besonderheit: Hurley zieht für einige Szenen blank und zeigt sich äußerst lasziv.