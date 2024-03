"Erlebnis Erde: Wildes Grönland": Kritik zur ARD-Doku über die faszinierende Eiswelt

Faszinierende Bilder in der ARD-Doku

"Erlebnis Erde: Wildes Grönland": Die Welt verändert sich

In der neuen Ausgabe der "Erlebnis Erde"-Reihe geht es in die Wildnis Grönlands. In spektakulären Aufnahmen konnte Tierfilmer Lars Pfeiffer die tierischen Bewohner festhalten. Dabei zeigt sich in der ARD-Doku, dass sich die Polarregionen besonders rasant verändert, aufgrund des Klimawandels.

