Aufschrei wegen TV-Duell mit AFD-Politiker Höcke von Auschwitz-Komitee: "völlig instinktlos und makaber"

Viel Kritik gibt es an der geplanten Debatte der Thüringer Spitzenkandidaten Mario Vogt von der CDU und AFD-Politiker Björn Höcke. Am Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora soll das TV-Duell mit dem rechtsextremen Parteivertreter stattfinden. Nun fand das Auschwitz-Komitee deutliche Worte.

Das Internationale Auschwitz-Komitee reagiert mit scharfer Kritik auf ein geplantes TV-Duell zwischen den Thüringer Spitzenkandidaten von CDU und AfD. Mario Voigt und Björn Höcke sollen beim Nachrichtensender Welt am 11. April diskutieren – an jenem Tag jährt sich die Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora. Bereits am vergangenen Wochenende kam Protest gegen die geplante Fernsehdebatte auf.

Vorwurf der Beschädigung der Erinnerungskultur

Christoph Heubner, dem Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, kommentierte das anstehende TV-Duell in Berlin mit deutlichen Worten: "Die Entscheidung des Thüringer CDU-Vorsitzenden, einer der bekanntesten Galionsfiguren rechtsextremer Hetze in Europa ausgerechnet an diesem Gedenktag einen weithin beachteten Auftritt zu ermöglichen, mutet Überlebenden des Holocaust politisch völlig instinktlos und makaber an." Der thüringische Landesverband der AfD wurde vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft.