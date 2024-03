"First Dates"-Single versucht mit Lapdance zu überzeugen: "Das wird jetzt peinlich"

Das Liebeskarussell hat sich im "First Dates Hotel" weitergedreht. Ein Single bekam einen schmerzhaften Korb, doch die große Überraschung folgt daheim. Zudem wurde versucht, mit einem Lapdance zu überzeugen und bei jemand anderes sollte der "Jagdinstinkt" geweckt werden.

Ein "bombastischer" Charakter, ein "Herz aus Gold" und ein selbst attestiertes Talent beim Daten: Schon bei ihrer Ankunft im "First Dates Hotel" (VOX) sparte Michelle nicht mit Selbstlob. Auch am Pool hinterließ die redselige 30-Jährige Eindruck, als sie beim Kreisen mit dem Hulla-Hoop-Reifen ihre Technik erklärte: "Ich drehe die Hüfte ein bisschen wie beim Geschlechtsverkehr." Ganz so weit ging es an der Nightbar zwar nicht, aber erotische Schwingungen gab es trotzdem zuhauf. Dabei sah anfangs noch alles ganz harmlos aus, als Michelle ein Glas Milch (!) orderte.

"Schamgefühl" beim Lapdance Doch mit der Unschuld war es rasch vorbei, als Bernhard auf ein Late-Night-Getränk vorbeischaute. Der nach eigenem Bekennen "lustige, aufgeweckte Kerl" machte seiner Selbstcharakterisierung alle Ehre. Als er von seinem "Tick" berichtete, sich beim abendlichen Weggehen mit einem "Magic-Mike-Tanz" auszuleben, forderte Michelle ("Da war ich Feuer und Flamme") den Beweis ein. Der Immobilienmakler befürchtete zwar Schlimmes ("Das wird jetzt peinlich"), bot seiner abendlichen Bekanntschaft aber einen Lapdance, wie er im Buche steht.

"Es war ein Schamgefühl, weil sie mir schon sehr gefallen hat", räumte Bernhard anschließend ein. Apropos Schamgefühl: Das befiel im Nachhinein auch Michelle, die – offenbar angestachelt von Bernhards Tanz – freimütig erzählte, sie könne twerken und es prompt vorführte. "Wenn Michelle etwas sehr gut kann, ist es twerken", witzelte Bernhard. Ob sich die beiden wiedersehen, wird sich zeigen. Michelle dürfte nichts dagegen haben, genoss sie doch den "richtig coolen Abend und guten Vibe".

In der Heimat kommt der Liebesrückzieher Im Liebesdurcheinander wähnten sich derweil Kim und Philipp. In der vorigen Sendung hatte sie bereits Schweißausbrüche bei dem Wiener ausgelöst. Nun sahen sie sich am Pool wieder. "Kim finde ich auf jeden Fall sehr sexy", genoss Philipp die Aussicht. Entsprechend groß war die Enttäuschung auf beiden Seiten, als Kim zum Date gerufen wurde. Doch weil bei beiden die abendlichen Rendezvous nicht gut liefen, trafen sie sich danach am Pool wieder. "Es wäre mies, wenn sein Date so richtig gut war", hoffte die 29-Jährige.

Wenig später schienen jedoch alle Zweifel ausgeräumt. Kim lag in Philipps Armen, er streichelte sie behutsam und wunderte sich ob der vielen Gemeinsamkeiten: "Sind wir bei versteckter Kamera?" Ein harmonisches Date in der Schokoladenmanufaktur am nächsten Tag ließ ihn bei der Abreise gar resümieren: "Es fühlt sich wie das Perfect Match an." Kim sah das bei einem Treffen zurück in der Heimat dann aber doch anders und machte einen Liebesrückzieher.

Optimistischer darf man da schon bei Gerold und Claudia sein. Die modebewusste Fränkin (54) weckte bei dem dialektal geprägten Hobby-Flieger aus der Schwäbischen Alb prompt den "Jagdinschtinkt". Bereits bevor es an den Esstisch ging, hatte der 52-Jährige bekundet: "Die erste Zündung hat es schon gegeben." Während ihr das "oft gleiche Denken" imponierte, sah Gerold beim Dessert auf der Terrasse schon Romantik aufkommen. Ein zweites Date war da die logische Konsequenz.

Ein überraschendes Happy End Doch warum so einfach, wenn es auch kompliziert sein kann. Davon kann Fitnesstrainer David ein Lied singen. Der hatte sich bei einigen Zufallstreffen am Pool bereits in Sina verguckt. Doch für die 32-Jährige hatte Amor Roland Trettl andere Wege vorgesehen, die obendrein fruchteten – sehr zum Leidwesen von David. Date Andreas tat es Sina dann doch ein Stückchen mehr an. Bei ihrem zweiten Date sprachen die beiden bereits über Familienplanung, ehe sie sich im Wasser näherkamen.

"Das Wetter war heiß und als Sina im Bikini dastand, ist es noch einmal heißer geworden", schwärmte Andreas. Selbst ein Kuss sei möglich gewesen, kommentierte er. Anschließend kürte die Modedesignerin Andreas zu ihrer "Nummer eins" und bat David zum abendlichen Abschiedsgespräch am Pool. Vordergründig nahm der den Korb zwar gefasst hin, vergrub anschließend aber verzweifelt das Gesicht in den Händen: "Es war überraschend intensiv."

Ganz aufgeben wollte der 39-Jährige aber noch nicht: "Wenn irgendwas nicht passen sollte, lass es mich wissen." Und siehe da: Zurück in Deutschland ging Sina noch einmal in sich und merkte, dass ihr Bauchgefühl, das schon zuvor eher in Richtung David gedeutet hatte, doch das richtige war. In einer gemeinsamen Videobotschaft gaben sich David und Sina freudestrahlend und eng umschlungen – was für ein Happy End!