"Die Toten vom Bodensee – Die Messias": Kritik zum neuen Krimifall im ZDF

Besessen haben soll das wertvolle Stück der Unternehmer Christoph Wenzel. Als seine Ehefrau Jana (Adina Vetter) den Sammler historischer Musikinstrumente erdrosselt auffindet, fehlt von der Messias jedoch jede Spur. Folglich gilt es für Hauptkommissar Micha Oberländer (Matthias Koeberlin), Chefinspektor Thomas Komlatschek (Hary Prinz) und Inspektorin Luisa Hoffmann (Alina Fritsch), herauszufinden, wer überhaupt von der Geige gewusst haben kann: Wenzel hatte die Messias als Hehlerware erworben und mit zwei weiteren wertvollen Violinen in einem geheimen Raum aufbewahrt. Lediglich die Messias wurde entwendet – es scheint den Tätern also nicht um Geld, sondern um das Instrument an sich gegangen zu sein.