"Aktenzeichen XY ... Gelöst": Kritik zur ZDF-Sendung mit gelösten Fällen

Animationsfilm bei Netflix

„Orion and the Dark“: Angst vor der Dunkelheit

Seit dem 2. Februar 2024 ist auf Netflix der Animationsfilm „Orion and the Dark“ zu sehen. In Deutschland wird er als „Orion und das Dunkel“ vermarktet. Doch worum geht es in dem Film, und lohnt sich das Anschauen?

MEHR