"Markus Lanz": Grüne-Jugend-Sprecherin über 20-Stunden-Woche: "Keine Lust auf viel Arbeit, finde ich total vernünftig"

Am Mittwochabend war Katharina Stolla, die Sprecherin der Grünen Jugend und Franziska Brandmann, von den Jungen Liberalen, bei Markus Lanz zu Gast. Die Grünen-Politikerin kritisierte den Kapitalismus und zeigte sich offen für eine 20-Stunden-Woche. Mit der These, das sie es für vernünftig halte, keine Lust mehr auf viel Arbeit zu haben, brachte sie den Moderator zum Staunen.

Vor zwei Wochen waren die Spitzen von Jusos und Junger Union im ZDF-Studio. In seiner "Neuauflage des Duells um Mitternacht" hatte Markus Lanz am Mittwoch die Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, Franziska Brandmann, und die Co-Bundessprecherin der Grünen Jugend zu Gast. Beim Thema Finanzierung des Rentensystems wollte der Moderator wissen, wer das angesichts des demografischen Wandels künftig finanzieren solle. Nicht der einzige Punkt, an dem Lanz mit seiner Fassung rang.