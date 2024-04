"Duell der Gartenprofis": TV-Kritik zur achten Staffel der ZDF-Show mit Eva Brenner

Moderatorin Eva Brenner und ihre Experten blasen wieder zum "Duell der Gartenprofis". In acht neuen Folgen der nunmehr achten Staffel kämpfen Landschaftsgärtner um den Auftrag zur Umgestaltung eines Gartens oder Balkons zur Traumoase.

Bereits eine Woche bevor Andrea Kiewel die "Fernsehgarten"-Saison einläutet, lädt Moderatorin Eva Brenner zum Spatenstich für die achte Staffel der Show "Duell der Gartenprofis". Seit 2017 auf dem Sendeplatz am ZDF-Sonntagnachmittag, fährt die Sendung im Fahrwasser des "Fernsehgartens" stabil gute Quoten für den Sender ein. 2023 schalteten im Schnitt 1,50 Millionen Zuschauer pro Sendung ein. Aufgrund des großen Erfolgs des Formats startete im letzten September ein Ableger: "Duell der Gartenprofis – Mein grünes Paradies", in dem gezeigt wird, wie man auch mit kleinerem Budget einen Traumgarten gestalten kann.

In jeder der acht Folgen kämpfen je zwei professionelle Gärtner um den Auftrag, Garten- oder Balkonbesitzern zum Traum in Grün zu verhelfen. Sie erstellen Konzepte und versuchen dabei, nicht nur auf die Kosten zu achten, sondern auch auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse einzelner Familienmitglieder einzugehen. Sobald die Entscheidung für eines der beiden Konzepte gefallen ist, machen sich die Landschaftsgärtner mit ihren Teams an die Neugestaltung.