Dritte Folge "Make Love, Fake Love": Hat sich ein Maulwurf unter die Kandidaten gemischt?

Plötzlich kursierten bei "Make Love, Fake Love" die wildesten Gerüchte: So wittert Okan (28) eine Art "Maulwurf" in der Gruppe, der Antonia "hinterrücks" steckt, wer wohl "safe vergeben" ist. "Wenn der mir direkt kommt, zünde ich die Bombe", kündigt der Versicherungskaufmann und Hobby-Tätowierer aus München diffus Bedrohliches an.

Antonia zweifelt an Marcels Singlestatus

Etwas mildere Unterstellungen, zumindest in Richtung Marcel (28), kommen von Sport- und Tantra-Fan Dustin (33) aus Hürth. Als der aktive Fußballspieler Marcel mit Antonia in Richtung Kandidaten-Schlafsaal abzischt, um zu testen, ob das 90 Zentimeter breite Bett für "ein bisschen Kuschelmuschel" taugt, sieht sich Dustin in seiner Weltsicht bestätigt: "Rechtsverteidiger haben immer Frauen." Und zwar in fester Konstellation! Auch Antonia zweifelt an Marcels Singlestatus. Angesichts seines etwas unbeholfenen "Kuschelmuschel" beschließt sie: "Komm, wir gehen wieder zu den anderen, Hase."