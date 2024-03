"GNTM": Gastjurorin Elizabeth Hurley muss für Heidi Klum einspringen

In Folge 4 der Castingshow stand für die Modelanwärter*innen endlich die erste große Auslandsreise an: Auf Teneriffa durften sich Heidis Kandidatinnen und Kandidaten bei einem Fotoshooting am Meer beweisen. Doch Heidi Klum selbst fehlte am Ende.

Das Comeback von Kandidatin Tracy aus der vergangenen Staffel sorgte bei den anderen nicht unbedingt für große Freude. Kein Wunder, schließlich ist jetzt noch eine Konkurrentin mehr dabei. Die 23-Jährige hatte die Show im letzten Jahr freiwillig verlassen, will diesmal jedoch alles geben um „Germanys Next Topmodel zu werden.“ In der ersten Challenge lief es für Tracy allerdings nicht besonders gut. Die Models durften im direkten Duell gegeneinander antreten und selbst Fotos von sich schießen. Der oder Diejenige, der auf den beiden Fotos besser zur Geltung kam, wurde von Heidi Klum und Modedesigner Jean-Paul Gaultier für die große „GNTM“-Marketingkampagne ausgewählt.

Die erste große Challenge steht an Für die Zwillinge Julian und Lukas eine ungewohnte Herausforderung, denn während Julian bei der Kampagne dabei sein durfte, verlor Lukas seinen Platz an Konkurrent Linus. „Ich glaube, das wird ein ganz schönes Kopfkino geben bei den Zwillingen“, kommentierte Heidi die Situation. Auch Tracy verlor gegen Fabienne. Für die Gewinner*innen ging es anschließend direkt zum Shooting mit Starfotograf Ranking. Männer und Frauen wurden voneinander getrennt. Die Auserwählten durften sich im Kreis um Modelmama Heidi legen, das Foto wurde von oben geschossen. Zusätzlich gab es noch einen Videodreh für den „GNTM“-Opener. Für Marvin ein krasses Erlebnis: „Ich hatte Hautkontakt mit Heidi“, schwärmt der Prinz aus Ghana. Heidi selbst ist mit dem Ergebnis happy: „Ich bin glücklich. Ich sehe gut aus. Ich liebe es!“

Auf nach Teneriffa Nach dem ersten Shooting ging es dann für alle Kandidatinnen und Kandidaten weiter nach Teneriffa. Hier bezogen alle ihr neues Domizil: Männer und Frauen wurden – erneut – getrennt voneinander in mehreren kleinen Häusern direkt am Meer untergebracht. Die Freude über die Location war bei allen groß. Die Einteilung der Mehrbettzimmer sorgte allerdings für Zoff. Mare, die direkt das erste große Zimmer für sich und ihre Freundinnen beanspruchte, wurde von Nuri sachte zurückgewiesen. „Du hast mir gar nichts zu sagen“, sinnierte Mare später im Interview. Glücklicherweise konnten sich alle schnell einigen und so den Fokus wieder auf das Wesentliche legen: Das erste große Fotoshooting. Teilnehmen durften allerdings nur diejenigen, die es nicht zur „GNTM“-Marketingkampagne geschafft hatten, denn die waren automatisch eine Runde weiter.