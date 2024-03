Legendäre Oscar-Momente: Will Smiths Ausraster vor Millionenpublikum

Eigentlich hätte man immer gedacht, dass Will Smith ein lockerer, cooler Typ ist, den so schnell nichts aus der Ruhe bringt. Der Prinz von Bel-Air und Man in Black hatte sich zumindest so präsentiert – bis zur Oscar-Verleihung 2022. Da stürmte er auf die Bühne, ohrfeigte vor der Weltöffentlichkeit den Comedian Chris Rock und brüllte ihn auch noch an.