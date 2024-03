"Wir und das Tier": Kritik zur ARD-Doku

"The Voice Kids"-Coach im exklusiven Gespräch

Alvaro Soler verrät im Interview: "Ich hab' schon so ein paar Macken"

"The Voice Kids" startet am 22. März mit einer neuen in SAT.1. Im Interview mit Coach Alvaro Soler konnte prisma dem Popstar auf den Zahn fühlen. Wie läuft die Musikshow hinter den Kulissen ab, mit welchem Künstler würde der Popstar nicht mehr zusammenarbeiten wollen und worüber regt er sich privat auf?

