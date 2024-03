"The 50": So gehen die Stars in der neuen Reality-Show ab

"The 50" könnte zum Reality-Hit des Jahres werden. Anders als in bekannten Shows ähnelt dieses Format der Netflix-Serie "Squid Game", nur weniger tödlich und mit deutlich mehr Trash. Die Creme de la Creme der Reality-Stars ist im Einsatz, um eine hohe Gewinnsumme rauszuschlagen. Doch nicht für sich selbst, sondern für einen ihrer Fans. 50 Reality-Stars, wie Cora Schumacher, Djamila Rowe oder Cosimo Citiolo sind bei diesem actionreichen Reality-Highlight dabei.

Am 11. März startet "The 50" bei Amazon Prime mit vier Folgen. Jede Woche gibt Nachschub, bis am 1. April das große Finale ausgestrahlt wird. Noch bevor es losgeht, sorgt der Trailer bereits für Aufregung. So viel steht fest, es wird abgehen im Schloss in Frankreich, in dem die 50 Reality-Sternchen unter einem Dach wohnen. Es wird heiße Flirts geben, hässliche Sprüche und auch zu Handgreiflichkeiten scheint es zu kommen.