"Hungry Eyes"-Sänger Eric Carmen gestorben

Eric Carmen machte sich mit Songs wie "All by Myself" und "Hungry Eyes" aus "Dirty Dancing" unsterblich. Nun veröffentlichte seine Ehefrau eine traurige Botschaft. Der Sänger ist im Alter von 74 Jahren verstorben.

Traurige Nachricht für alle Fans von Eric Carmen: Der Sänger verstarb am Wochenende im Alter von 74 Jahren. Bekannt wurde der US-amerikanische Musiker als Frontmann der Band The Raspberries, zudem landete er zahlreiche Hits als Solo-Künstler, darunter "All by Myself" und "Hungry Eyes", bekannt aus dem Tanzfilm Dirty Dancing.

Durch "Dirty Dancing"-Songs weltberühmt

Eric Carmen war jahrelang Sänger der Pop- und Rockband The Raspberries, die er 1970 in Cleveland gegründet hatte. Die Gruppe hatte einige Hits, darunter "Let's Pretend" und "Go All the Way". Im Jahr 1975 trennte sich die Gruppe. Danach machte Carmen solo weiter und wurde mit seiner Pop-Adaption "All by Myself" berühmt. Später landete er einen Hit mit dem Song "Hungry Eyes" aus "Dirty Dancing", geschrieben von John DeNicola und Franke Previte.