"Based on a True Story – Sprich oder stirb!": Kritik zur Krimikomödie mit Kaley Cuoco

Es muss Geld reinnkommen

True-Crime-Podcasts boomen weltweit. Warum also nicht auch auf fiktiver Ebene Profit daraus schlagen? So oder so ähnlich muss es sich Serienschöpfer Craig Rosenberg gedacht haben, als er 2022 das Drehbuch zu "Based on a True Story – Sprich oder stirb!" schrieb. Im Zentrum der achtteiligen Krimikomödie, deren erste Episode nun erstmals bei ProSieben zu sehen ist, steht ein junges Ehepaar.