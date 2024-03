"WaPo Bodensee": Kritik zum Start der sechsten Staffel der ARD-Serie

Leinen los - die Wasserschutzpolizei in Konstanz ist wieder im Einsatz. Nele Fehrenbach (Floriane Daniel) und ihre Kollegen in der sind auf dem Bodensee unterwegs, um Fällen aus der Dreiländer-Region Deutschland, Österreich und der Schweiz aufzuklären.

"WaPo Bodensee" Vorabendserie • 12.03.2024 • 18:50 Uhr

"Hast du eigentlich jemals darüber nachgedacht, was anderes zu machen als das hier?", fragt Jakob Frings (Max König) von der "WaPo Bodensee" im neuen Trailer zur Serie seine Chefin Nele Fehrenbach (Floriane Daniel), während sie gemeinsam im Polizeiboot über das Wasser rasen. "Neee!", ruft die glücklich lachend. "Gibt doch nichts Besseres!"

Schwieriger Start Das sah sie nicht immer so. 2017 kehrte Nele zum Start der ersten Staffel aufgrund einer Affäre ihres Mannes mit den beiden Kindern von Hamburg in ihre Heimat zurück und wurde Chefin der Wasserschutzpolizei in Konstanz. Anfängliche Spannungen und Probleme haben sich nach sieben Jahren natürlich längst gelegt. Nun startet die meist eher gemütlich daherkommende Vorabendserie mit der 76. Episode in neun neue Folgen – wie gewohnt, dienstags, 18.50 Uhr, im Ersten. Es handelt sich dabei um die Fortsetzung der sechsten Staffel.

Die neuen Folgen beginnen vor allem für Neles Mutter Mechthild (Diana Körner) aufregend. In der Auftaktepisode "Im Nebel" wird der Maler Carl Glanzer tot aufgefunden. Entdeckt hat ihn ein verwirrt wirkender älterer Herr, Hans Zielke (Andreas Engelmann). Der entpuppt sich nicht nur als Jugendfreund Mechthilds, sondern auch als früherer Starfotograf, für den sie selbst einst Modell stand. Während die beiden älteren Herrschaften also in Erinnerungen schwelgen, übernehmen Nele und ihre Kollegen Paul Schott, Julia Demmler und Jakob Frings die Ermittlungen im Fall Glanzer, der einige Überraschungen für sie bereithält.

Abschied von Noah Calvin Im vergangenen Jahr bescherte die unter anderem im pittoresken Radolfzell gedrehte Serie "WaPo Bodensee" der ARD mit bis zu 3,3 Millionen Zuschauern und 14,3 Prozent Marktanteil Traumquoten auf ihrem Sendeplatz. So darf es für die Macher und Darsteller sicher gerne weitergehen. Einen Wermutstropfen gibt es für die Zuschauer: Noah Calvin, der von Serienbeginn an Neles Sohn Niklas Fehrenbach verkörperte, wird in den neuen Folgen zum letzten Mal dabei sein. Freuen dagegen können sie sich auf die Gastauftritte unter anderen von Jens Atzorn, Katharina Abt und René Steinke.

"WaPo Bodensee" – Di. 12.03. – ARD: 18.50 Uhr