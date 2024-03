"Grand Jeté": Kritik zum Drama im Ersten

Eine verwirrende Beziehung beginnt

Nadja, so der Name des Ex-Tanzstars, hat ihren Körper über die Jahre völlig zugerichtet. Von Kindheit an drehte sich alles nur um den Erfolg. Heute ist ihr Leben von Schmerzen bestimmt und auch der Job als Ballettlehrerin kann sie nicht aus ihrer Lethargie holen. Auf der Suche nach einer Perspektive begibt sie sich zurück an den Ort ihrer Jugend. Bei Mutter Hanne trifft Nadja auf eine andere wichtige Person, die sie allerdings kaum kennt: Ihr Sohn Mario wuchs bei der Großmutter auf, damit sie sich voll und ganz auf die Tanzkarriere konzentrieren konnte.