Oscars 2024: Trump wütend über Jimmy Kimmel - so reagiert der Moderator

Bereits zum vierten Mal führte Jimmy Kimmel als Moderator durch den Oscar-Abend. Ganz zum Ärgernis von Donald Trump. Der Ex-Präsident machte seiner Wut im Netz Luft und schimpfte auf den Oscar-Gastgeber. Der reagierte mit Spott in seiner Late-Night-Show.

Auch dieses Jahr wurde die Oscar-Verleihung von Jimmy Kimmel moderiert, der wieder für die ein oder andere Überraschung sorgte. In seiner Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!" ließ er nun den Abend Revue passieren und sprach mit dem Publikum über seine Lieblingsmomente, darunter ein Nackt-Gag von John Cena – und Donald Trumps wütenden Post auf Social Media.

"Wir hatten John Cena nackt auf der Bühne, und irgendwie hat es Trump trotzdem geschafft, der größte Arsch des Abends zu sein", erklärte Kimmel am Montag. Bei der Verleihung stand Cena scheinbar nackt auf der Bühne und bedeckte sich mit einem Umschlag, um den Preis für das beste Kostümdesign zu überreichen.

Bei den Oscars am Sonntag nutzte Kimmel die Gelegenheit, eine Nachricht von Ex-Präsident Donald Trump vorzulesen, die auf der Plattform des 77-Jährigen, Truth Social, veröffentlicht wurde. "Hat es jemals einen schlechteren Gastgeber als Jimmy Kimmel bei den Oscars gegeben?", schrieb Trump, "seine Eröffnung war die eines unterdurchschnittlichen Menschen, der zu sehr versucht, etwas zu sein, was er nicht ist und niemals sein kann."

Doch Kimmel konnte nur darüber lachen, ebenso wie in seiner Show. Er erklärte scherzend, dass Trumps Botschaft "auch ein Toast auf die Hochzeit seines Sohnes Eric" sei und dass "er das geschrieben hat, weil er sich darüber geärgert hat, dass ich ihn in der Sendung nicht erwähnt habe, und niemand hat ihn in der Sendung erwähnt. Er hat keine Aufmerksamkeit bekommen."