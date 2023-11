Oliver und Amira Pocher gemeinsam bei "WWM": Bei Witze über Kinder, reicht's Amira

Alle Augen sind auf sie gerichtet: Amira und Oliver Pocher zeigen sich in der aktuellen Promi-Ausgabe von "Wer wird Millionär?" noch vereint. Kurz nach der Aufzeichnung (am 17. Oktober) überwarf sich das da schon getrennte Paar. Nach dem Bekanntwerden der Liebesgerüchte um seine Ex-Frau nutzt der Comedian fast jede sich bietende Möglichkeit, gegen die 31-Jährige und ihren angeblichen neuen Partner zu schießen.

Glück im Spiel, Pech in der Liebe

In der am Donnerstag ausgestrahlten Quizshow präsentieren sich Amira und Olli (45) Pocher aber noch als Team: Nach dem Ehe-Aus alleine in die Sendung zu kommen, habe sie sich nicht getraut, gesteht die Moderatorin. Günther Jauch frotzelt: "Ist er denn jetzt in diesem Zustand noch eine Hilfe?" Amira bejaht und lobt die Belesenheit ihres Noch-Ehemannes. Der zeigt sich selbstironisch, zitiert das bekannte Sprichwort als Halbsatz: "Glück im Spiel ..."