Kurzeitige Koch-Katastrophe bei "Das perfekte Dinner": "Ich könnte gerade ein bisschen heulen"

Bei Andrea streikte am vierten Tag der Düsseldorf-Woche bei "Das perfekte Dinner" der Herd. Kurzzeitig war der Gastgeberin ein wenig zum Heulen zumute. Doch die 50-Jährige fand direkt eine pragmatische Lösung.

Als Anika (48) auf der Menükarte liest, dass es bei Andrea (50) Risotto geben wird, reagiert sie wohlig verträumt: "Nach der Arbeit rühre ich abends gerne mit dem Holzlöffel ein Risotto, dazu ein bisschen Wein – ein Glas in den Topf, eins in den Koch..."

Derlei Muße ist Andrea an ihrem "Das perfekte Dinner"-Abend nicht vergönnt, zumal sie sich unvorhergesehenen technischen Widrigkeiten stellen muss. Aber ihre Gästerunde ist von ihrem improvisatorischen Fähigkeiten überzeugt: "Spontan kann sie!" Den Feuerwehr-Einsatz ist sie nämlich gewohnt: An Tag 2 sprang sie innerhalb weniger Stunden für Kandidatin Mara (26) ein, die aus nicht näher benannten "privaten Gründen" unvermittelt ausschied. "Für diesen Einsatz verdient Andrea Extrapunkte", ist Anika überzeugt.

Risotto ist "schön schlotzig" geworden

Sonst ist Andrea "eine Art Office-Managerin" in einem Betrieb für Fliesenbau. Am Herd scheint sie ebenfalls die Übersicht zu haben: "Ich weiß nicht, ob das hier ein Gewinner-Menü ist", überlegt sie: "Ist alles ganz einfach und geht ganz schnell." Da unterschätzt die gebürtige Düsseldorferin mit Verwandtschaft in Italien die Tücke des Kochobjekts.