Technik-Panne sorgt für Lacher bei Bambi-Preisverleihung

Live-Shows bergen bekanntlich viel Potenzial für die eine oder andere Panne: Das bekamen auch die Gäste der diesjährigen Bambi-Verleihung zu spüren. Ein Vorfall am Donnerstagabend in München sorgte vor allem bei den Zuschauern vor den Fernsehbildschirmen für Lacher. Nach drei Jahren Pause wurde die goldene Trophäe erstmals wieder verliehen – unter anderem an die deutsche Basketball-Nationalmannschaft um Starspieler Dennis Schröder in der Kategorie Sport.