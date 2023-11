Darum wechselt die Netflix-Serie "Wednesday" den Drehort für die zweite Staffel

Die erste Staffel der Erfolgsserie "Wednesday" wurde in Rumänien abgedreht. Doch dann hieß es Koffer packen für die Film-Crew. Produzent Steve Stark erklärte jüngst, warum nun an einem anderen Ort gedreht wird.

Staffel zwei setzt auf mehr Horror

"Rumänien war ein großartiger Ort, um kreativ zu drehen, aber in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung", erklärte Stark: "London oder Irland waren zwei Möglichkeiten." Letztendlich sei die Wahl auf Irland gefallen. "Der Hauptgrund für mich war, dass ich 113 Episoden von 'Vikings' in Irland gedreht habe", erklärte der 56-Jährige weiter: "Wir haben im selben Studio, in dem wir 'Vikings' gedreht haben, einen tollen Deal bekommen. 'Vikings' wird wahrscheinlich enden, also sind wir wieder dorthin gezogen."