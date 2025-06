"Dan Sommerdahl – Tödliche Idylle": Kritik zum Auftakt der fünften Staffel mit Peter Mygind

Die beliebte deutsch-dänische ZDF-Krimireihe "Dan Sommerdahl – Tödliche Idylle" geht in die fünfte Runde. Auch in den vier neuen Filmen stehen vier spannende Einzelfälle vor der attraktiven Kulisse der dänischen Küstenlandschaft im Fokus. Eingebettet sind die Mordfälle in das bewegte Privatleben des titelgebenden Kommissars. Erneut brilliert Schauspieler Peter Mygind in der Rolle des eigenwilligen Ermittlers, der gemeinsam mit seinem besten Freund und Kollegen Flemming Torp (André Babikian) sowie seiner Ex-Frau Marianne (Laura Drasbæk), der Gerichtsmedizinerin, komplexe Mordfälle löst. Die Reihe basiert auf der erfolgreichen Romanreihe der dänischen Autorin Anna Grue.