"Club der Dinosaurier": Kritik zum ZDFneo-Film mit Shadi Eck, Diyar Ilhan, Alessandro Schuster und Tomomi Themann

Was tun gegen Unsicherheit und Pubertät? In "Club der Dinosaurier" schlucken zwei Außenseiter eine Wunderdroge, mit monströsen Folgen.

Club der Dinosaurier Serie • 15.06.2025 • 20:15 Uhr

Männlichkeit auf Knopfdruck? – In dieser neuen Comedyserie wird der Weg zur wahren Männlichkeit nicht mit Hanteln, Proteinshakes oder Selbsthilfebüchern bestritten, sondern mithilfe einer geheimnisvollen Pille und einer ordentlichen Portion Chaos. In sechs Folgen entfaltet sich im "Club der Dinosaurier" (ab Freitag, 6. Juni, 10 Uhr, in der ZDF-Mediathek, oder am Sonntag, 15. Juni, 20.15 Uhr, bei ZDFneo) eine schräge, liebevoll überdrehte Geschichte über Freundschaft, Selbstzweifel und die ganz normale Katastrophe namens Pubertät. Regie führt Lutz Heineking jr.

Die deutsche Serie ist gemacht für alle, die mit absurdem Humor etwas anfangen können, sich manchmal fehl am Platz fühlen oder sich einfach fragen, warum es so schwer sein kann, erwachsen zu werden. Mit Witz und viel Selbstironie richtet sich "Club der Dinosaurier" also vor allem an Jugendliche und junge Erwachsene.

Worum geht es? Ben (Shadi Eck) und Janni (Diyar Ilhan) sind seit Jahren beste Freunde und in ihrer Klasse so unauffällig wie Hausstaub. Während Sportskanone Rick (Alessandro Schuster) scheinbar alles im Griff hat und jeden Raum dominiert, stehen die beiden am Rand, beobachten und hoffen, irgendwann auch mal gesehen zu werden.

Als die neue Mitschülerin Suki (Tomomi Themann) auftaucht, erwacht der Wunsch, etwas zu verändern. Um Eindruck zu machen und dem Gefühl von Unzulänglichkeit zu entkommen, greifen Ben und Janni zu einem mysteriösen Mittel – einer sogenannten "Testo-Pille", die ihnen den nötigen Männlichkeits-Boost verschaffen soll. Corny (Carl Josef), der Schuldealer, besorgt ihnen die Pillen.

Was wie eine clevere Abkürzung zur Reife wirkt, entwickelt sich rasant zum Albtraum: Statt mehr Selbstvertrauen oder Sixpack verwandeln sich die beiden in riesige, reptilienartige Wesen. Das Ganze passiert unkontrolliert und mit wachsender Regelmäßigkeit. Mit Krallen, Schuppen und wütenden Brüllattacken wird der Schulalltag plötzlich zur Hochrisikozone. Kann Freundin Trine (Hannah Schiller) Ben und Janni helfen? Oder wird die Freundschaft daran zerbrechen?

"Ich saß, glaube ich, maximal drei Stunden in der Maske" Schauspieler Shadi Eck, der in seiner Rolle den zunächst schüchternen Ben spielt, der im weiteren Verlauf jedoch mit allerlei Schwierigkeiten zu kämpfen hat, gewährt gegenüber dem ZDF einen kurzen Blick hinter die Kulissen. "Ich saß, glaube ich, maximal drei Stunden in der Maske. Ich empfand die Verwandlung zum Dinosaurier aufregend und erstaunlich. Ich musste dabei nur manchmal etwas länger stehen, meist konnte ich dabeisitzen und bin auch mal eingeschlafen."

Doch der Dreh hatte auch seine Herausforderungen, wie der Schauspieler einräumt: "Mir haben nur am Anfang die Dinolinsen sehr zu schaffen gemacht, weil ich noch nie Kontaktlinsen hatte und dann gleich so große Linsen bekommen habe, die fast das ganze Auge ausfüllen und sich dann auch noch im Auge drehen können. Das war etwas viel, aber das hat sich mit der Zeit gelegt." Mit dem Ergebnis zeigt sich der 23-Jährige letztlich zufrieden: "Das große Highlight war, wie verblüffend echt es am Ende immer aussah, egal in welchem Dinostadium."

Unsicherheit, Gruppenzwang und Identität Trotz oder gerade wegen des abgefahrenen Fantasy-Ansatzes bleibt die Serie erstaunlich nah an relevanten Themen. Es geht um Unsicherheit, Gruppenzwang, Identität und das Gefühl, nicht dazuzugehören. Dabei gelingt der Spagat zwischen Klamauk und Gefühl erstaunlich gut.

Stilistisch bewegt sich das Ganze irgendwo zwischen Highschool-Komödie und Coming-of-Age-Fantasy. Modern, frech, manchmal schräg, aber immer unterhaltsam. Es macht einfach Spaß, zu sehen, wie zwei Außenseiter sich gegen die unausgesprochenen Regeln des Cool-Seins auflehnen.

Neben den jungen Hauptdarstellern sorgen bekannte Gesichter wie Tom Beck, Henning Krautmacher (als Schuldirektor!), Holger Stockhaus, Uke Bosse und Simon Pearce für zusätzliche Comedy-Momente und skurrile Nebenfiguren, die das Ganze noch bunter machen.

Club der Dinosaurier – So. 15.06. – ZDFneo: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.