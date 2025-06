"Nuhr unterwegs": Kritik zum neuen ARD-Format mit Kabarettist Dieter Nuhr auf Weltreise

"Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen", schrieb der alte Goethe einst. Dass es dabei vor allem die rätselhaften Begegnungen und absurden Beobachtungen sind, die sich lehrreich einprägen, wusste der große Dichterfürst sicherlich auch. Ein anderer deutscher Künstler widmet sich nun genau diesen humorvollen Seiten des Reisens: Dieter Nuhr begibt sich in seiner neuen ARD-Sendung an Pfingsten auf eine Tour rund um die Welt. In zwei Folgen unter dem Titel "Nuhr unterwegs" berichtet der um neue Namens-Wortwitze nicht verlegene Comedian vor allem von seinen eigenen Reisen.

In den je 45-minütigen Shows am Pfingstsonntag und -montag liefert der 64-Jährige seinem Publikum viele private Einblicke – von witzigen Reiseanekdoten bis hin zu Urlaubsfotos des jungen Dieter Nuhr. Was er unterwegs so erlebte, schrieb der Kabarettist bereits vor Jahren in einem Buch unter demselben Titel nieder. Nun lässt er auch das Fernsehpublikum gewohnt sarkastisch und selbstironisch an den persönlichen Geschichten teilhaben, die er mit der bekannten Nuhrschen Gesellschaftskritik und Philosophie garniert. Zwischen Kambodscha und Georgien, von Braunschweig bis Nordkorea versammelt er in "Nuhr unterwegs" groteske Storys aus allerlei Kulturen und Ländern, in denen es vor Fettnäpfchen und Fallhöhen nur so wimmelt.