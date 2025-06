"Terra X: Faszination Wasser – Seen": Kritik zur ZDF-Doku von Claudia Ruby mit Meeresbiologe Uli Kunz

Ob süß oder salzig, ob riesig oder tief: Im neuen Teil der Dokureihe "Terra X: Faszination Wasser" bereist Meeresbiologe Uli Kunz die Seen der Erde. Von Schweden bis Kanada, vom Boden- bis zum Baikalsee klärt die Doku über Mythen und Fakten dieser vielfältigen Lebensräume auf.

Terra X: Faszination Wasser – Seen Dokumentation • 15.06.2025 • 19:30 Uhr

Ein Blick auf unsere Erde aus dem All macht deutlich, warum es "Blauer Planet" heißt. Über 70 Prozent der Erdoberfläche sind von Ozeanen, Meeren, Seen und Flüssen bedeckt. Kein Wunder also, dass sich auch die ZDF-Wissenschaftsreihe "Terra X" mit einem eigenen Ableger der "Faszination Wasser" widmet. Nach inzwischen zahlreichen Episoden etwa zu Wasserfällen, Flussdeltas und Korallenriffen sind nun die über 100 Millionen Seen an der Reihe: Die Reise führt Biologe Uli Kunz diesmal unter anderem nach Schweden und Kanada, vom Baikalsee zum Bodensee, an die tiefsten und größten Süß- und Salzwasserseen. In wie gewohnt eindrücklichen Bildern aus der Luft und unter Wasser erkundet die Doku nicht nur die mannigfaltigen Lebewesen, sondern auch die Legenden, die unsere Seen bevölkern.

Der Film von Claudia Ruby liefert Einblicke in eine unbekannte Welt, die vom artenreichen Lebensraum bis zum vereisten oder rosa leuchtenden Naturspektakel so ziemlich alles bietet. Etwa am schwedischen Vänern, dem größten See Westeuropas, der mit seinen 20.000 Inseln zugleich das riesigste Süßwasserarchipel des Kontinents bildet. Uli Kunz erforscht die faszinierende Natur per Kanu und zeigt auf, dass auch See-Bewohner wie der Hecht zahlreiche Geheimnisse bergen. Und wer weiß schon, dass Aale bisweilen per Taxi unterwegs sind? "Seen sind für mich als Meeresbiologen nicht unbedingt langweilig", so der ZDF-Experte im Interview – "die Artenvielfalt ist nur auf den ersten Blick etwas geringer als in einem Meer".

Zwischen Schiffswracks und Fischtaxis Derweil wird am Bodensee deutlich, wie es kleinsten invasiven Arten gelingt, ein ganzes Ökosystem vor große Herausforderungen zu stellen: Die aus dem Schwarzen Meer stammende Quagga-Muschel filtert Nahrung aus dem Wasser, die dadurch anderen Lebewesen fehlt. Absichtlich belastet werden dagegen Seen in Kanada – damit wollen Forscher herausfinden, wie sich Algen und Mikroplastik zueinander verhalten. "Das war für mich als Biologen am Anfang sehr befremdlich", gesteht Uli Kunz: "Es ist aber eine äußerst spannende Forschung und vor allen Dingen auch eine sehr wichtige Forschung."

Überhaupt wird es in Nordamerika besonders spannend, wenn Uli Kunz auf Tauchtour zu atemberaubenden Schiffswracks geht: Am Grund der Great Lakes, die bei Unwetter zu tosenden Gewässern werden, sollen die Überreste von rund 6.000 gesunkenen Schiffen liegen. Zahlreiche Mythen inklusive, denen die vorab online abrufbare "Terra X"-Doku ebenso auf den wortwörtlichen Grund geht wie der Frage, wie Seen im Laufe der Jahrtausende eigentlich entstanden sind.

Terra X: Faszination Wasser – Seen – So. 15.06. – ZDF: 19.30 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.