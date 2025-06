"Tatort: Rapunzel": Kritik zum ARD-Krimi mit Carol Schuler, Anna Pieri Zuercher, Elena Flury, Elsa Langnäse und Rachel Braunschweig

"Hast du keine Angst?", fragt Vanessa Tomasi (Elena Flury) ihre Lebensgefährtin Lynn Fischer (Elsa Langnäse) zu Beginn des neuen Zürich-"Tatort: Rapunzel" (Regie: Tobias Ineichen, Buch: Adrian Illien), dem letzten neuen "Tatort"-Krimi vor der Sommerpause. Auch berichtet sie von einem "Psycho", der sie auf dem Weg zum Nachtclub angesprochen habe. Ihre Freundin hält das für eine "plumpe Anmache": "Der will deine Nummer", erklärt sie. Doch am nächsten Morgen hängt Vanessa Tomasi tot in einer Baumkrone. Sie wurde nachts von einem Auto angefahren und fiel dabei die steile Böschung hinab. Die herbeigerufenen Kommissarinnen Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schuler) sowie Staatsanwältin Anita Wegenast (Rachel Braunschweig) irritiert jedoch ein anderes Detail an der Leiche: Vanessas lange blonde Haare wurden an einer Seite ihres Kopfes raspelkurz abgeschnitten! Die fehlenden Strähnen finden Ott und Grandjean kurze Zeit später zusammen mit der Handtasche der Toten in einem Bunker. Wie passt das zusammen?